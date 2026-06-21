Snow Man阿部亮平、自身のグッズ持参でイタリア降臨「日帰りは凄すぎる」「一緒に旅してる気分になった」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】Snow Manの阿部亮平が6月20日、自身のInstagramを更新。イタリア・ヴェネツィアを訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】スノ人気メンバー「かっこいい」と話題のミラノ旅行ショット
阿部は「ヴェネツィア日記」「こんにちは！はじめまして、阿部亮平です！」とイタリア語でつづり、「2026年2月のミラノ旅行記。第2弾『ヴェネツィア』」と紹介。世界遺産検定1級を取得している阿部は、「世界文化遺産の登録基準を全て満たす。珍しい」と“ヴェネツィアとその潟”について触れ、街の歴史や特徴を解説した。
投稿では、夕暮れの美しい街並みや、遠くから写した橋の上に佇むソロショット、購入した仮面をつけている姿、巨大フォカッチャやイカ墨パスタなど、旅の様子を収めた写真や動画を多数公開。さらに、自身のグッズであるソフビ人形を手にし、ゴンドラと一緒に撮影したカットも披露している。
また、現地へは「日帰りで行きました」とお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也に伝えた所、「オレのアナザースカイロケがヴェネツィアだったけど、もっと滞在したよ。日帰りなんてありえないよ」と言われたというエピソードも明かし、「その通りである。もっと居たかった。笑」とコメントしている。
最後は「弾丸すぎたので、行き先も写真もコーディネーターさんに頼りっぱなしのヴェネツィアでした」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「知識量に感動」「ソフビ人形持参してるの可愛すぎる」「行動力がかっこいい」「一緒に旅してる気分になった」「日帰りは凄すぎる」「旅の報告ありがとう」といった反響が寄せられている。modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆阿部亮平、自身のグッズ持参でイタリア降臨
阿部は「ヴェネツィア日記」「こんにちは！はじめまして、阿部亮平です！」とイタリア語でつづり、「2026年2月のミラノ旅行記。第2弾『ヴェネツィア』」と紹介。世界遺産検定1級を取得している阿部は、「世界文化遺産の登録基準を全て満たす。珍しい」と“ヴェネツィアとその潟”について触れ、街の歴史や特徴を解説した。
また、現地へは「日帰りで行きました」とお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也に伝えた所、「オレのアナザースカイロケがヴェネツィアだったけど、もっと滞在したよ。日帰りなんてありえないよ」と言われたというエピソードも明かし、「その通りである。もっと居たかった。笑」とコメントしている。
最後は「弾丸すぎたので、行き先も写真もコーディネーターさんに頼りっぱなしのヴェネツィアでした」と締めくくっている。
◆阿部亮平の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「知識量に感動」「ソフビ人形持参してるの可愛すぎる」「行動力がかっこいい」「一緒に旅してる気分になった」「日帰りは凄すぎる」「旅の報告ありがとう」といった反響が寄せられている。modelpress編集部）
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