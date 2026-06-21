市川團十郎、長女・麗禾＆長男・勸玄のお仕事前のショット公開「立派に成長しましたね」「時が経つのは早い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月20日、自身のオフィシャルブログやInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の日常写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「もう大人びた顔ですね」子どもたちの仕事前ショット
團十郎は、自身のブログやInstagramに「今日はお仕事らしい、いってらっしゃい」とつづり、子ども達の写真を複数枚投稿。ポロシャツに小さめの鞄を手に持った勸玄の姿や凛々しい表情をカメラに向ける麗禾の姿などを披露した。
また、ブログにて「初日舞台挨拶で御座います」とコメントし、4月24日に公開されたアニメ映画『ARCO／アルコ』の麗禾の初日舞台挨拶に密着した動画も紹介している。
この投稿に「立派に成長しましたね」「お仕事頑張ってね」「偉すぎます」「時が経つのは早いですね」「ご自宅のエレベーター？すごすぎる」「もう大人びた顔ですね」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「もう大人びた顔ですね」子どもたちの仕事前ショット
◆市川團十郎、子ども達の仕事前のショット公開
團十郎は、自身のブログやInstagramに「今日はお仕事らしい、いってらっしゃい」とつづり、子ども達の写真を複数枚投稿。ポロシャツに小さめの鞄を手に持った勸玄の姿や凛々しい表情をカメラに向ける麗禾の姿などを披露した。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿に「立派に成長しましたね」「お仕事頑張ってね」「偉すぎます」「時が経つのは早いですね」「ご自宅のエレベーター？すごすぎる」「もう大人びた顔ですね」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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