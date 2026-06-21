タレントの上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」（土曜後7・54）に出演。故細木数子さんの六世占術継承者で娘の細木かおりさんから占われた。

上沼の冠番組での共演など親交が深かった数子さんの総工費20億円豪邸を久々に訪問。迎えてくれたかおりさんと思い出話などに花を咲かせる中、上沼は「8年前に夫と離婚しようと思ったんですけど、じゃまくさいなあと思って、別居してるんです。週に1回（夫が）帰ってくる関係。これでいいんですかね？」と人生相談を始めた。

かおりさんは「上沼さんは絶対離婚しないほうがいい。なぜなら木星人、これは家庭の星なんです。家族の形を持ってこそ飛躍できる。この形を崩してしまうのは良くない」と鑑定。「ご主人も鑑定させていただきましたけど、フィーリングで生きる方なので」と評すると、上沼は「あーーー！まさに！よく表現できましたね！そうよ、あの人はそういう感じですわ」と驚いた。

「（上沼の夫は）自分のペースに人を巻き込むのが得意なんです。（上沼は）それがもう疲れ果てたんですよ。だからある程度の時に気持ちが崩壊した」との評価にも、上沼は「あーーっ！」と声を上げ頭を抱え「そうなんです。心ではやろう！と思うんだけど、じんましん出たり、めまいが止まらなかったり。それは夫源病だって教えてもらいました」と反応した。

かおりさんは「本来それは大変なことなんですけど、家族って形は崩さないほうがいい」と助言。また、「上沼さんってずごく強そうに見えるけど、実は繊細でガラスのハートの持ち主」と語った。

「ほんまですか？こんな分厚いガラスありますか？強化ガラスに見えますけど」と驚くアテンド役のブラックマヨネーズ・小杉竜一に、上沼は大笑いしつつ、「なんか便秘は治ったみたいにスッキリした」と晴れ晴れとした表情になった。

「ほんとにそういう事なんやな。かおりさん、分かった！背中をドンと押してくれる人がいないとね、こういう人間は厄介なのよ。自分で意見持ってるし、迫力もあると思ってるし、誰にも負けるか！と思ってるんだけど、あかんねん…あかんたれやねん。夜中の3時にいつも泣いてるねん」と吐露した。

かおりさんに「それを外に出して見せられない人なので。自分との戦いを常にしていく人ですから」と指摘され、上沼は「ああ…なんかスッとした。何か見えたわ」としみじみ。今年久々に行う2日間のコンサートについて「絶対おもしろいもん作る！」と力を得た様子。「会えて良かった」とかおりさんに感謝していた。