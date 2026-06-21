◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演し、初戦のオランダ戦から4人を変更した日本の先発メンバーに言及した。

初戦から4人を変更し、冨安健洋、板倉滉、田中碧、伊東純也が名を連ねたスタメンについて「だいぶ意外でした。結果的にこれで勝てたら凄いこと」と話した本田。

槙野智章氏から「意外」と思った部分を聞かれると「伊東さんをスタメンで出したことと田中碧さんもスタメンで出したところ。要するに鎌田さんを前にすると思っていなくて、前田大然さんがスタメンで出ると思っていたので、いろいろグルグル変えてるなという印象なんですよね」と説明した。

「W杯でそれだけ変えてパフォーマンスを発揮できて勝てるということは、今までそういう結果を出せたことがないので、ある意味で先を見にいこうとしている強気な采配だなという印象」と森保一監督の采配に言及し、「何としても勝ってほしいです。これはちょっと僕は変えすぎかと思ってる、ネガティブなことを言うと変えすぎだと思ってるんで、何とかとにかく今日は勝てばいいんで、そこはスタメンで出た選手を中心に流れを読みながらうまくリードしていってほしい」と力を込めた。

前回の22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題となった本田。今大会では初戦のオランダ戦にNHKの解説者として出演し、「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発し。X（旧ツイッター）で「本田の解説」がトレンド入りするなど大きな反響を巻き起こした。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世