◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして試合直前の日本テレビ系「森保ジャパン 運命のチュニジア戦直前ＳＰ」（午前１１時４５分）にスタジアムの解説者席から生出演。チュニジア戦のポイントを語った。

１戦目のオランダ戦からスタメン４人を代えてきたことについて、「（意外だったのは）伊東純也さんをスタメンで出したことと、田中碧さんをスタメンで出したこと。要するに鎌田（大地）さんを前にすると思ってなかった。前田大然さんがスタメンで出ると思ってたんで、いろいろグルグル代えてるなって印象なんですよね」と印象を口にした。

「Ｗ杯でそれだけ代えてパフォーマンスを発揮できて勝てるということは今まで、そういう結果が出せたことがないんで。ある意味、先を本当に見にいこうとしてる強気な采配だなという印象ですね」と続け、「なんとして勝ってほしいです。僕は代え過ぎだと思ってるんで。ネガティブなことを言うと代え過ぎだと思ってるんで、とにかく今日は勝てばいいんで。このスタメンで出た選手で流れを呼びながら、戦い方をうまくリードしていってほしいですね」と願っていた。