◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 チュニジア―日本（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦でチュニジアと戦う。

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試合前練習には、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実もピッチ脇に姿を現し、森保一監督と言葉を交わしながら、練習を見守った。その後、引き上げる選手とハイタッチを交わし、練習が終わると、ボール拾いをサポートするなど、変わらぬ献身性を示した。

初戦後には、主将のＤＦ板倉滉が「（吉田）麻也くんだったり、タキ（南野）だったり、どれだけチームのために働いてくれてるかっていうところ。（長友）佑都くんの話でも出てましたけど、試合後のロッカーでも、出てた選手のスパイクを、汚れたスパイクを磨いてしまってくれてたりとか、みんなが使ったユニホームだったりとかを集めてくれたんで。本来であればありえないというか、そういう仕事をやるって、ありえないことなんですけど、ほんとに率先してこのチームのためにっていう思いでやってくれてますし、本当にそういうところはやっぱ忘れちゃいけない」と感謝の思いを口にしていたように、実績十分の２人が率先してチームをサポートしている。