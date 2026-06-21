「だいぶ意外」本田圭佑がスタメン4人入れ替えの日本代表に言及 大一番のチュニジア戦
◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本−チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)
本田圭佑さんがチュニジア戦のスタメンについて言及。「だいぶ意外。かなり強気に出た」と見解を述べました。
初戦から4選手を入れ替え。板倉滉選手、冨安健洋選手、田中碧選手、伊東純也選手がスタメン出場となり、前回の試合で負傷した久保建英選手や前田大然選手、谷口彰悟選手、渡辺剛選手と入れ替えました。
本田さんが「意外」と発した理由は、伊東純也選手のスタメン登録だといいます。「いろいろぐるぐる変えているなという印象。先を見に行こうとしている強気な采配」と説明し、「ジョーカーで使える選手がちょっと減った印象。そこをどうしていくか」と語りました。
また「ネガティブなことをいうと変えすぎだと思っている」としつつも、「結果的にこれで勝てたらすごいことだと思う。本当に優勝を目指している戦い方をしている。ここで4人を変えてくるのは先を意識している」と語りました。▽日本代表スタメン
【GK】
鈴木彩艶
【DF】
板倉滉
伊藤洋輝
冨安健洋
【MF/FW】
田中碧
堂安律
中村敬斗
伊東純也
鎌田大地
佐野海舟
上田綺世