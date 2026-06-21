日本テレビ中継で紹介された日本代表スタメン選手のポジション予想 ©JFA

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◇サッカーFIFAワールドカップ　グループステージF組第2節　日本−チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

本田圭佑さんがチュニジア戦のスタメンについて言及。「だいぶ意外。かなり強気に出た」と見解を述べました。

初戦から4選手を入れ替え。板倉滉選手、冨安健洋選手、田中碧選手、伊東純也選手がスタメン出場となり、前回の試合で負傷した久保建英選手や前田大然選手、谷口彰悟選手、渡辺剛選手と入れ替えました。

本田さんが「意外」と発した理由は、伊東純也選手のスタメン登録だといいます。「いろいろぐるぐる変えているなという印象。先を見に行こうとしている強気な采配」と説明し、「ジョーカーで使える選手がちょっと減った印象。そこをどうしていくか」と語りました。

また「ネガティブなことをいうと変えすぎだと思っている」としつつも、「結果的にこれで勝てたらすごいことだと思う。本当に優勝を目指している戦い方をしている。ここで4人を変えてくるのは先を意識している」と語りました。

▽日本代表スタメン
【GK】
鈴木彩艶
【DF】
板倉滉
伊藤洋輝
冨安健洋
【MF/FW】
田中碧
堂安律
中村敬斗
伊東純也
鎌田大地
佐野海舟
上田綺世