◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本−チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

本田圭佑さんがチュニジア戦のスタメンについて言及。「だいぶ意外。かなり強気に出た」と見解を述べました。

初戦から4選手を入れ替え。板倉滉選手、冨安健洋選手、田中碧選手、伊東純也選手がスタメン出場となり、前回の試合で負傷した久保建英選手や前田大然選手、谷口彰悟選手、渡辺剛選手と入れ替えました。

本田さんが「意外」と発した理由は、伊東純也選手のスタメン登録だといいます。「いろいろぐるぐる変えているなという印象。先を見に行こうとしている強気な采配」と説明し、「ジョーカーで使える選手がちょっと減った印象。そこをどうしていくか」と語りました。

また「ネガティブなことをいうと変えすぎだと思っている」としつつも、「結果的にこれで勝てたらすごいことだと思う。本当に優勝を目指している戦い方をしている。ここで4人を変えてくるのは先を意識している」と語りました。

▽日本代表スタメン【GK】鈴木彩艶【DF】板倉滉伊藤洋輝冨安健洋【MF/FW】田中碧堂安律中村敬斗伊東純也鎌田大地佐野海舟上田綺世