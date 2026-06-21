「ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャースの先発・山本由伸投手が先発。四回に２点を追加され、５月１２日・ジャイアンツ戦以来６登板ぶりの３失点となった。

０−１の四回は先頭から連打を浴び、無死一、二塁とされた。それでもカウザーの投手前バントを好フィールディングで三塁封殺した。

続くメヨはフルカウントから四球を与えて満塁とした後、続くホリデーは直球で空振り三振。２死までこぎつけたが、アレクサンダーに初球のカーブを打たれ、左翼線への２点二塁打とされた。次打者は見逃し三振に仕留めた。

六回は三者凡退に仕留め、１０２球を投じた。

山本は立ち上がりから走者を背負う投球が続いた。初回は２死からアロンソに対し、３ボール１ストライクの５球目が外角へ外れてしまう。３試合ぶりの四球を与えると、悔しがって大きく声を上げる場面もあった。それでも４番を一ゴロに仕留めて無失点発進。今季は防御率５・５４と苦しんでいる初回を切り抜けた。

二回は先頭から連打を浴びて無死一、三塁とされ、一ゴロ併殺崩れの間に先制を許した。それでも後続は連続三振に仕留めた。

打順が２巡目に入った三回は、先頭・ウォードの右中間への打球を中堅・パヘズがスライディングキャッチ。続くヘンダーソンの左翼線への飛球も左翼・コールがスライディングキャッチした。味方の好守に後押しされると、３番は空振り三振に仕留めて、この試合初めて三者凡退とした。

今季の山本はここまで１３試合に登板して７勝４敗、防御率２・５２。５月２４日・ブルワーズ戦からは自身４連勝中。

前回６月１３日・ホワイトソックス戦では８回２死まで完全投球を続けた。さらに９回先頭にソロ本塁打を浴びてノーヒットノーランも逃したが、８回１／３を１安打１失点、７奪三振で７勝目を挙げた。

勝てばロブレスキーに並んでチームトップタイの８勝目となる。