フィリピンの東海上にある台風7号はさらに発達をしながら、そのまま西または北よりに進む予想です。動きが遅く、当面は日本への直接の影響はない見込みですが、湿った空気が梅雨前線に流れ込み、大雨となる所がありそうです。今後の情報にご注意ください。

きょう午前、東北北部で梅雨入りの発表がありました。きょうは低気圧や前線の影響で、全国的に曇りや雨となるでしょう。特に東北地方では大雨となり、風も強まる予想です。雨雲が同じ場所にとどまると、予想以上の大雨となるおそれがあります。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水などに警戒が必要です。

予想最高気温です。きょうは冷たい東風が入りやすい北日本は、この時季としては空気がヒンヤリと感じられるでしょう。東日本や西日本は平年並みかやや高い気温で、少し蒸し暑く感じられそうです。服装選びにご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：15℃

青森 ：21℃ 盛岡：20℃

仙台 ：20℃ 新潟：24℃

長野 ：31℃ 金沢：27℃

名古屋：33℃ 東京：27℃

大阪 ：30℃ 岡山：29℃

広島 ：29℃ 松江：25℃

高知 ：33℃ 福岡：28℃

鹿児島：30℃ 那覇：31℃

週間予報です。あすも全国的に梅雨空が続きそうです。火曜日から水曜日は、九州で災害レベルの大雨となるおそれがあります。木曜日以降も梅雨前線の活動が活発なため、西日本や東日本で雨の量が多くなる予想です。この先の気温は北日本や東日本を中心に平年より低く、特に北海道から関東にかけての太平洋側で空気が冷たく感じられそうです。