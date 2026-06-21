◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で日本代表（FIFAランク18位）は20日（日本時間21日）、チュニジア（同45位）と対戦する。日本代表の先発メンバーが発表され、前回オランダ戦から4人変更。DF板倉、DF冨安、MF伊東、MF田中が先発起用された。

試合前にはモンテレイ競技場の上空をヘリコプターが旋回した。機体に記された文字からメキシコ空軍のヘリで、銃らしいものを構えた兵士が乗っていることが確認できた。

日本は初戦でオランダと2―2で引き分け、現在勝ち点1。チュニジアはスウェーデンに1―5と大敗して勝ち点ゼロ。サブリ・ラムシ監督をW杯史上初の1試合のみで解任し、フランス人のエルベ・ルナール新監督が就任した。決勝トーナメントへ向け、両チームとも勝ち点3が欲しい試合となる。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世