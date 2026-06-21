◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演し、日本の先発メンバーに言及した。

初戦のオランダ戦から4人を変更し、冨安健洋、板倉滉、田中碧、伊東純也が先発メンバーに名を連ねた。

本田は「だいぶ意外でした。結果的にこれで勝てたら凄いこと。本当に優勝という上を目指している戦い方をしているなっていうぐらい、ここで4人のスタメンを大胆に変えてくるっていうことは先を意識しているという印象」と率直な感想を口に。

「かなり強気に出たので、前半でうまくいけば理想のゲームの進め方になるんですけど。その分ジョーカーで使える選手がちょっと減った印象なので、そこをどういうふうにしていくか」と話した。

前回の22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題となった本田。今大会では初戦のオランダ戦にNHKの解説者として出演し、「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発し。X（旧ツイッター）で「本田の解説」がトレンド入りするなど大きな反響を巻き起こした。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世