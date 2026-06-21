7人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」公式Xは21日、「この度、煌めき☆アンフォレント公式アカウントにおいて不適切な投稿が行われ、一部の皆様にご不快な思いとご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

公式アカウントは20日に、ライブ中に男性ファンたちが「危ないよ！」と自制を繰り返し促されながらも、ステージ周辺をダッシュして踊る様子を収めた動画とともに「ヲタクの皆さん、ステージを観てください」とのメッセージを投稿した。当該投稿に対し、一部ユーザーから「これ普通に不愉快だった、」と指摘されたことに対し、公式アカウントが「それを引用するお前が不愉快だよ2度と見るな」と、言い返す投稿をし、X上で拡散していた。

公式アカウントは「確認したところ、担当者がアカウントを誤って使用したことによるものでした。再発防止のため、当該担当者につきましては一定期間アカウントへのログインを禁止し、運用体制の見直しを行います」と運営側の不手際を謝罪。「また、本件によりご不快な思いをされた方へは、6月29日（月）にZepp DiverCityにて開催いたします1周年ワンマンライブのチケットならびに、後日ご利用いただけるメンバー全員とのチェキ券を当日お渡しさせていただきます」と、1周年ワンマンライブのチケットとメンバー全員とのチェキ券を、不快に感じたファンに配布する対応を発表した。

その上で「ご希望の方は、お手数ではございますが公式DMまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。この度は誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。