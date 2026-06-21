ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏が２１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「林尚弘のお茶んねる」を更新し、２６年をもって、令和の虎出演やＳＮＳ引退を表明したトリアイナ会長の三浦哲郎氏に言及した。

林氏は「なかなか衝撃を受けております。いろんな虎が引退したり出られなくなったりとかあったが、格別の思いというかショックというか悲しいですね」と切り出した。

「僕がいろんな相談をすると返しがすごい。こんなこと知っているのみたいな。そんな作戦あるのみたいなことばっかり。いろんな虎のチャンネルをつくろうというのもすごいアイデアでした。そういう存在がいなくなるのはマジででかくて、もう心にぽっかり穴があいたような悲しい気持ちです」と引退を惜しんだ。

三浦氏はＳＮＳ引退の主な理由に健康問題を挙げている。「働きすぎかもしれないね。質素な生活をしていて、あんな凄い人なのにバス通勤している。それくらいストイックに働いて、社会に貢献しよう、面白いことをしようとしている人がそんなことになっちゃうのは世の中、不平等だなというか神様お願いしますよって本当に思います」

最後に林氏は「いろんな事情があると思うが、ただただ残念。ダメージがでかい。三浦さんの穴を埋めるのは大変だけど、新虎がどんどん活躍していったり、大物をどんどん口説いたりしていきたい。近いうちにけっこう有名な大物も収録済みで、びっくりするような虎もこれから登場する」と虎の引退や離脱が相次ぐ中で、大物登場を予告した。