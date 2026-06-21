ワールドカップ北中米大会

ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。現地入りした、サッカー通で知られる元日向坂46で俳優の影山優佳が、スタジアムで見た光景に感激。ファンから反響が寄せられている。

決戦の舞台は絶景だった。試合会場となるエスタディオ・モンテレイ。澄み切った青空の下、スタジアムの奥には巨大な山がそびえ立つ。鮮やかな緑色のピッチと青いシートが美しく対比しており、スタンドを覆う屋根が風景を額縁のように切り取っている。客席にはまだ観客の姿はない。

大会期間中、スポーツチャンネル「DAZN」で現地レポートを担当している影山。試合開始約3時間前に自身のXに実際の画像を公開し、「チュニジア戦のモンテレイスタジアム、美しすぎる……」と思わず感激していた。芸術的な1枚を見たファンもウットリしていた。

「CGじゃなくてリアルの景色なのがスゴい」

「アルウィンと勘違いした前田大然が活躍する…！？」

「すげぇ〜画面一杯綺麗！」

「ウイイレのスタジアムエディットにこんな背景あったな」

「後ろの山が凄いですね」

「スタジアムの外の山とのマッチも相まって一つの絵」

一方、20日（同21日）に行われたF組のオランダ―スウェーデン戦は、オランダが5-1で快勝。グループ首位に浮上した。



（THE ANSWER編集部）