お笑いタレントの平野ノラ(47)が18日に更新したブログで、日焼けを防ぐための「蜘蛛女」スタイルを公開した。



【写真】あまりにも怪しい姿 このままコンビニに入ったら怖すぎる!

平野は「仲良しメイクさんと、娘のお迎え前にお茶しました 私が以前行ったカッサマッサージを紹介したら、とにかく感動して背中真っ赤にして大満席してくれてた」と日常を投稿。続けて「私は蜘蛛女のような姿だけど!笑 激写されて笑」と黒いパーカーを着てフードをかぶり、大きなサングラスをした自身の写真を公開。娘のお迎えのためのママチャリを押している。



続けて平野は「昔、こうゆう蜘蛛女がチャリに乗って道の脇からシャーー!!と出て来た時、ギョ!っとして、いくら日焼けしたく無いからって、その美的感覚はどうなってるの?!と思った自分がいたけど 時は流れた」とし、ゴシックの太いフォントにして「そんなことは、かまぁしねぇ。すっぴんと湿気に狂った髪と、日焼け隠せたらええってか冷感パーカー最高ー!」と強調した。「しかも通り過ぎた時に、小さな男の子に、カッコいいー!と言われたの!目がハート本当に蜘蛛女に見えたのね 娘の習い事待ち クーラー冷えるしやっぱりパーカーは最高!蜘蛛女スタイルで乗り切ります!」と宣言した。



平野は2017年12月に一般企業に勤務する男性と結婚し、21年3月、42歳のときに第1子長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信している。



（よろず～ニュース編集部）