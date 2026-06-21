バズは劇中に登場する箱入り！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみ
登場時期：2026年7月3日より順次
種類：全3種（ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニー＆ピクサー新作映画『トイ・ストーリー５』のぬいぐるみが登場。
劇中の頭身を再現したぬいぐるみとして「ウッディ」と「ジェシー」がラインナップされます。
「バズ・ライトイヤー」は劇中に登場するデザインの箱入りです☆
トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ “ウッディ”
サイズ：全長約12×7×45cm
マントをつけた「ウッディ」のぬいぐるみ。
口角をあげてにやっと微笑んでいる表情がかっこよく、頬はほんのりピンク色に☆
関節の縫い目や、「ウッディ」らしいすらっとしたシルエットも忠実に再現されています。
トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ “ジェシー”
サイズ：全長約12×7×42cm
「ジェシー」のぬいぐるみも細身のシルエットで。
口を開けてにっこりと笑っている「ジェシー」の表情に注目です。
胸元には保安官バッジもつけています！
トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ “バズ・ライトイヤー”
サイズ：全長約14×14×20cm
スペースレンジャー「バズ・ライトイヤー」をデザインしたLサイズのぬいぐるみ。
コミカルなタッチで表現されたお顔や、コロンとしたフォルムがかわいい☆
コスチュームの模様も丁寧にデザインされています。
「バズ・ライトイヤー」は、劇中に登場するデザインの箱に入っています。
再現度の高い「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」のぬいぐるみ。
セガプライズの『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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