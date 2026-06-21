セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみ

登場時期：2026年7月3日より順次

種類：全3種（ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー＆ピクサー新作映画『トイ・ストーリー５』のぬいぐるみが登場。

劇中の頭身を再現したぬいぐるみとして「ウッディ」と「ジェシー」がラインナップされます。

「バズ・ライトイヤー」は劇中に登場するデザインの箱入りです☆

トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ “ウッディ”

サイズ：全長約12×7×45cm

マントをつけた「ウッディ」のぬいぐるみ。

口角をあげてにやっと微笑んでいる表情がかっこよく、頬はほんのりピンク色に☆

関節の縫い目や、「ウッディ」らしいすらっとしたシルエットも忠実に再現されています。

トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ “ジェシー”

サイズ：全長約12×7×42cm

「ジェシー」のぬいぐるみも細身のシルエットで。

口を開けてにっこりと笑っている「ジェシー」の表情に注目です。

胸元には保安官バッジもつけています！

トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ “バズ・ライトイヤー”

サイズ：全長約14×14×20cm

スペースレンジャー「バズ・ライトイヤー」をデザインしたLサイズのぬいぐるみ。

コミカルなタッチで表現されたお顔や、コロンとしたフォルムがかわいい☆

コスチュームの模様も丁寧にデザインされています。

「バズ・ライトイヤー」は、劇中に登場するデザインの箱に入っています。

再現度の高い「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」のぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー５』 Lぬいぐるみは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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