「EXILE THE SECOND」が、静岡エコパアリーナで2年ぶり4度目となる全国アリーナツアーの初日を迎えた。初披露となった新曲「SAME OLD」など全28曲を8000人の前で披露した。

オープニングで5人がそれぞれド派手に登場しライブがスタート。「アカシア」では女性ダンサーを引き連れ大人の色気を表現。ライブの定番曲として知られる「Going Crazy」では観客たちが総立ちとなり、この日一番の盛り上がりを見せた。

所属事務所LDHの6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」に合わせて開催されたツアーで、これまでのセカンドの軌跡を振り返るような、さながら“ベスト盤”のような豪華なセットリスト。キャリア史上最高のパーティーを届けたかっこうだ。

ボーカルのSHOKICHI（40）も「序盤から飛ばしすぎています。皆さんも楽しんでますか？feelしてますか？enjoyしてますか？」と興奮気味。グループが誕生してからの14年間を振り返り「僕らが今日まで歩みを止めなかったから、みんなが僕らを応援することをやめないでいてくれたから、今日こうやってまた会うことができたと思っています」とファンに感謝した。「これからもみんなに楽しんで貰えるように、音楽一生懸命作るんで、楽しみにしててください」と力を込めた。