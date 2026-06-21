元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。旅先で髪を切ったことを明かす場面があった。

5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大千秋楽を迎えた松岡。その後、当初予定していた2拠点生活緒送る函館での滞在を変更し、9日から15日まで新幹線で、名古屋、京都、下関、博多と移動し、盛りだくさんの旅を満喫したという。

そんな中、9日は結婚したばかりの妹夫妻との初対面を明かした松岡。その翌日10日の朝、「“髪切りたいな”と思って。髪切れてなかったんで舞台でね。ホテルの近くに床屋さん探して、“よろしいですか？”って。“うち予約してないんですよね”“今はどんな感じですかね？”“たぶん1人、2人待ちですよ”って言うから“じゃあ行きます”って言って」とした。

「で行って、行ったら本当、ちょっと増えて3人待ちだったのかな。30分ぐらい待って」と松岡。「横だけカットしてもらって。“上はそろえるぐらいでいいです”って。まあ出ましたよ、松岡の“行った旅先で髪を切る”っていうね。それをやったわけですね」と笑った。