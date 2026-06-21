身長を知って驚いた「20代男性俳優」ランキング！ 2位「目黒蓮」を21票差で抑えた1位は？
ドラマや映画で活躍する20代の男性俳優たち。実際の身長を知って、印象が変わったという人も多いようです。
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「身長を知って驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。身長185cmとグループでは2番目の高身長。キレのあるダンスや端正なビジュアルで人気を集め、バラエティーやモデルなど幅広いフィールドで活躍しています。
近年は俳優としても頭角を現し、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／2025年）や4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』など、話題作に立て続けに出演。エミー賞18部門を獲得したドラマ『SHOGUN 将軍』のシーズン2にも出演が決定しており、オーディションで射止めた和忠役を演じます。
回答者からは「イメージ的にもっと背は低いと思っていたため」（40代男性／東京都）、「事務所のイメージが強くそこまで高身長とは思っていなかったから」（30代女性／神奈川県）、「共演者と並んだ時のスタイルの良さが印象的だからです」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「Snow Man」のラウールさんです。グループで最も高い192cmの身長を誇り、パリコレデビューも果たした圧倒的なスタイルの持ち主。長い手足を生かしたダイナミックなダンスも注目を集めています。
5月8日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の企画で、ダンスの天才姉妹と3人で組んだチーム「Bumpy」が、ダンス日本予選大会で優勝。8月の世界大会を目指します。
回答コメントでは「背が高いとは思っていたが、190超えとは驚いた」（60代女性／兵庫県）、「デカイなと思ったので」（30代男性／東京都）、「筋肉もあり、もう少し低めかなと思いました」（20代女性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「身長を知って驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：目黒蓮（Snow Man）・185cm／53票
2位にランクインしたのは、「Snow Man」の目黒蓮さんです。身長185cmとグループでは2番目の高身長。キレのあるダンスや端正なビジュアルで人気を集め、バラエティーやモデルなど幅広いフィールドで活躍しています。
回答者からは「イメージ的にもっと背は低いと思っていたため」（40代男性／東京都）、「事務所のイメージが強くそこまで高身長とは思っていなかったから」（30代女性／神奈川県）、「共演者と並んだ時のスタイルの良さが印象的だからです」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：ラウール（Snow Man）・192cm／74票
1位にランクインしたのは、「Snow Man」のラウールさんです。グループで最も高い192cmの身長を誇り、パリコレデビューも果たした圧倒的なスタイルの持ち主。長い手足を生かしたダイナミックなダンスも注目を集めています。
5月8日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の企画で、ダンスの天才姉妹と3人で組んだチーム「Bumpy」が、ダンス日本予選大会で優勝。8月の世界大会を目指します。
回答コメントでは「背が高いとは思っていたが、190超えとは驚いた」（60代女性／兵庫県）、「デカイなと思ったので」（30代男性／東京都）、「筋肉もあり、もう少し低めかなと思いました」（20代女性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)