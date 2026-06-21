工藤静香、庭で収穫した自家製ハーブティー披露「お洒落なカフェのメニューみたい」「丁寧な暮らし憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】歌手の工藤静香が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製のハーブティーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの56歳妻「最高のご褒美」と話題のおしゃれすぎるハーブティー
工藤は「こうして、頑張ってお庭のハーブなどを乾燥させると、後で美味しく飲めるご褒美がある」とつづり、容器にたっぷりと入ったハーブやガラスのティーポットにお湯を注いだ写真を投稿。自宅の庭で収穫したハーブや柑橘類の皮を乾燥させ、紫色の鮮やかなお花やミントなどを組み合わせた彩りも美しい一杯を披露している。
この投稿に、ファンからは「自家製さすが」「丁寧な暮らし憧れる」「色合いがとても綺麗」「体にも心にも優しい最高のご褒美」「ライフスタイルがとにかく素敵」「お洒落なカフェのメニューみたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆工藤静香、自家製ハーブティー披露
工藤は「こうして、頑張ってお庭のハーブなどを乾燥させると、後で美味しく飲めるご褒美がある」とつづり、容器にたっぷりと入ったハーブやガラスのティーポットにお湯を注いだ写真を投稿。自宅の庭で収穫したハーブや柑橘類の皮を乾燥させ、紫色の鮮やかなお花やミントなどを組み合わせた彩りも美しい一杯を披露している。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「自家製さすが」「丁寧な暮らし憧れる」「色合いがとても綺麗」「体にも心にも優しい最高のご褒美」「ライフスタイルがとにかく素敵」「お洒落なカフェのメニューみたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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