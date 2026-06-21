吉瀬美智子、書道教室で練習した美文字公開「達筆すぎてびっくり」「文字まで美しいなんて完璧」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】女優の吉瀬美智子が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。書道教室で書いた直筆の文字を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「綺麗な文字」と話題の書道作品
吉瀬は「娘のために入れた書道教室」とコメントし、流れるような筆致で書かれた半紙を投稿。「気づけば私の方が夢中 どこまで成長できるか楽しみ」とつづり、かな文字や俳句を丁寧に繰り返し書いた様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「達筆すぎてびっくり」「文字まで美しいなんて完璧」「夢中になる気持ち分かる」「お教室に通う姿も素敵」「綺麗な文字に見惚れる」といった声が寄せられている。
吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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◆吉瀬美智子、美文字公開
吉瀬は「娘のために入れた書道教室」とコメントし、流れるような筆致で書かれた半紙を投稿。「気づけば私の方が夢中 どこまで成長できるか楽しみ」とつづり、かな文字や俳句を丁寧に繰り返し書いた様子を披露している。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「達筆すぎてびっくり」「文字まで美しいなんて完璧」「夢中になる気持ち分かる」「お教室に通う姿も素敵」「綺麗な文字に見惚れる」といった声が寄せられている。
吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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