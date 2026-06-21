エルフ荒川、印象ガラリな“ナチュラルめなメイク”姿にファン驚き「素材の良さが際立ってる」「新鮮」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】お笑いコンビ・エルフの荒川が6月20日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿を公開した。
【写真】29歳ギャル芸人「一瞬誰か分からなかった」印象ガラリのナチュラルメイク姿
荒川は「いつかの荒川です、ナチュラルめなメイクはどうすればいいかわからない私ですがGALLZは1本で胸張らせてくれるんで好きです」とコメントし、写真を投稿。チェック柄のジャケットに帽子を合わせ、普段のギャルメイクとは印象がガラリと違う、落ち着いたトーンのメイク姿を披露した。「明日も頑張っちゃおちゃお」と記している。
この投稿に、ファンからは「素材の良さが際立ってる」「新鮮」「どっちも可愛い」「まつげの量が違う」「一瞬誰か分からなかった」「綺麗なお姉さん感がでてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル芸人「一瞬誰か分からなかった」印象ガラリのナチュラルメイク姿
◆エルフ荒川、ナチュラルメイクで印象ガラリ
荒川は「いつかの荒川です、ナチュラルめなメイクはどうすればいいかわからない私ですがGALLZは1本で胸張らせてくれるんで好きです」とコメントし、写真を投稿。チェック柄のジャケットに帽子を合わせ、普段のギャルメイクとは印象がガラリと違う、落ち着いたトーンのメイク姿を披露した。「明日も頑張っちゃおちゃお」と記している。
◆エルフ荒川の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素材の良さが際立ってる」「新鮮」「どっちも可愛い」「まつげの量が違う」「一瞬誰か分からなかった」「綺麗なお姉さん感がでてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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