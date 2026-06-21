双子のママ・中川翔子「お互いのことが大好きみたい」双子ショットに「最高に癒される」「可愛いが渋滞してる」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】歌手でタレントの中川翔子が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子が向かい合う姿を公開した。
【写真】双子出産の41歳タレント「成長が楽しみ」と話題の双子ショット
中川は「ふたご お互いのことが大好きみたい 笑い合っててかわいい」とコメントを添え、床の上で向き合う双子の写真を投稿。弟がハイハイのような姿勢で近づき、兄の足元に手を伸ばして触れている微笑ましい様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「お互いが大好きなのが伝わってくる」「見てるだけで幸せな気持ちに」「最高に癒される」「これからの成長が楽しみ」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「成長が楽しみ」と話題の双子ショット
◆中川翔子「お互いのことが大好きみたい」双子ショット公開
中川は「ふたご お互いのことが大好きみたい 笑い合っててかわいい」とコメントを添え、床の上で向き合う双子の写真を投稿。弟がハイハイのような姿勢で近づき、兄の足元に手を伸ばして触れている微笑ましい様子を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「お互いが大好きなのが伝わってくる」「見てるだけで幸せな気持ちに」「最高に癒される」「これからの成長が楽しみ」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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