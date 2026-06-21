元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が２１日、都内で旅フォトブック「アカリノアルヒ」の発売記念イベントを行った。

人生初のニュージーランドで撮影。通常の写真集とは異なり横開きスタイルで「壮大な自然が美しくて、景色も須田も両方楽しめます」とアピールした。

今作について「今までと違う挑戦をさせてもらった。よく写真集を出すってなると露出度で挑むパターンもあるじゃないですか。覚悟を見せるとか『過去最大露出』みたいな見出しがついて…。今回はその真逆で『過去最大非露出』かなと思っている」と説明。「逆にそっちに挑戦しているっていうところは私はドキドキしましたし、必ずしも布を減らすことが人を引きつけるということじゃないと気づくことができた」と手応えを明かした。

ファンの反応についても語り「帰りの電車のなかでも開けちゃうぐらい安心・安全でうれしいって言ってます」と笑顔。「いつもだったら露出が多い写真集は家に帰るまでドキドキしながら帰ってたんですって。子どもから大人まで、絵本を楽しむように見てもらえる作品かなと思っています」と胸を張った。

今後の野望について尋ねられると「結婚！」と即答。具体的な時期について「ご縁があれば、いつでも誰でもうれしいです」と未来の配偶者にラブコールを送っていた。