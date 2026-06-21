お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が２０日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」にゲスト出演。自宅を突然訪問してきた美人女優にド緊張したことを告白した。

芸能界での交友関係について、澤部は「この業界だと岡田将生君とかな。唯一ぐらいです、この業界で芸人以外…」と明かした。俳優の岡田将生とはドラマで共演して以来の付き合いといい、「今、向こう結婚されて家族ぐるみで」と２０２４年に岡田が女優の高畑充希と結婚してからは高畑とも交流が始まったと明かした。

「結婚する前に紹介してくれたんですけど、何も言わないんで、岡田君が…。いきなり家に連れてきて。で奥さまにも、どこ行くか言ってない状態です」と何も知らされない状態で初対面したと説明。「だから何か『おお』みたいな。で、こっちもカッコつけて、『ウイッス！どうぞ、どうぞ』」と、突然の登場に驚きながらも平静を装っていた。それでも「“そうですよね”みたいな顔してるけど、緊張しちゃって。自分ちが自分ちじゃないみたいに」と予告なしの高畑との対面に緊張しまくったと明かしていた。