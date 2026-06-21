兵庫県神戸市灘区の「神戸市立王子動物園」に、平均寿命を大きく超えて元気に暮らす、おじいちゃんペンギンがいます。愛称は「じぃ」。

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多くのペンギンたちの群れの中で、じぃはどのように暮らしているのでしょうか。動物園に取材すると、私たちが想像する“おじいちゃん”のイメージを覆す驚きのエピソードが見えてきました。

#平均寿命は約20～25年

じぃは1995年2月21日生まれの31歳。フンボルトペンギンの平均寿命は約20～25年と言われており、園内でも最高齢のご長寿です。

1999年12月に「長崎水族館」からやってきて以来、神戸での暮らしはもう27年。神戸に来て27年も経つんですね。これまでに10羽の子どもに恵まれました。

愛称の「じぃ」は、以前ペアだったメスのペンギンも園内最高齢だったことから、飼育担当者が「おじいちゃん」「おばあちゃん」と呼び始めたことがきっかけ。現在は省略して、親しみを込めて「じぃ」と呼ばれています。

高齢「じぃ」の夏の過ごし方

本格的な夏を迎えるにあたり、動物園では高齢なじぃの食欲や健康状態に異常がないか十分な注意を払っています。

特に暑い時期や寒い時期は、冷暖房の効いた室内と屋外をペンギンそれぞれが自由に選んで移動できるよう、寝室を出入り自由にするなど工夫しているということです。

若い子に負けない「欲」が長寿の秘訣？

現在、王子動物園には29羽のフンボルトペンギンが暮らしていますが、「じぃ」は今も群れの中でほかの若いペンギンたちに負けないくらい食いしん坊。ご飯の時間になると一目散に駆け寄ってきます。ちなみに、大好物は「スプラット」というニシンの子どもだそうです。

さらに最近、驚きのニュースが飛び込んできました。なんと、31歳のじぃが5歳の若いメスペンギンと新しくペアになったというのです。その年の差は実に26歳！繁殖も順調にいっているとのことです。

平均寿命を大きく超えながらも、26歳下の若いパートナーと暮らすじぃ。飼育員の手厚い健康管理のもとで元気に過ごすその姿は、これからも王子動物園を訪れる多くの人々を笑顔にしてくれそうです。

