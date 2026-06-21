◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)

バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は20日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。

日本は最下位18位に沈んでいたドミニカ共和国にセットカウント1−3（25−17、20−25、26−28、23−25）で敗戦。今大会初黒星で開幕から6連勝で止まりました。連戦が続いていたキャプテンの石川真佑選手をスタメンから外した中、チーム最多17得点の和田由紀子選手をはじめ、4人が2桁得点を記録しましたが、第3、4セットと競り合いを落としました。

日本は前日から3位に後退。世界ランキングも6位に下げました。日本に勝ったドミニカ共和国は2つ順位を上げています。

またブラジルが中国を3−1で下し、唯一負けなしの7連勝。6勝1敗でアメリカ、日本、ポーランドの3チームがつけています。日本は21日、第2週の最終戦で世界ランク1位につける強豪イタリアと激突します。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【20日予選ラウンド結果】

アメリカ 3−0 イタリア

ポーランド 3−1 オランダ

ドミニカ共和国 3−1 日本

ブラジル 3−1 中国

タイ 3−1 カナダ

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 ○ 3−2 セルビア第6戦 ○ 3−0 チェコ第7戦 ●1−3 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド