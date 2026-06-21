◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、１点ビハインドの４回には先頭から２連打を浴びるなど、２死満塁のピンチを招くと、９番・アレクサンダーには三塁線を破る二塁打を浴びて２点を失った。ベンチではロバーツ監督も厳しい表情を浮かべていた。

前日は欠場していた大谷翔平投手は第２子が誕生し、この日から「１番・ＤＨ」でスタメンに復帰しているだけに、先輩に“お祝い星”を届けたい一戦。初回は先頭のウォードは初球で三ゴロに仕留めると、続くヘンダーソンも遊ゴロ。３番アロンソには四球を与えたが、４番バサロは一ゴロで切り抜け、無失点で上々のスタートを切った。

だが、両軍無得点の２回は先頭タベラス、続くカウザーと連打を浴びて無死一、三塁のピンチを招くと、メヨの一ゴロの間に得点を許し、先制点を献上した。

山本は、前回１３日（同１４日）の敵地・ホワイトソックス戦では、９回途中１安打１失点の快投で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃手・ベッツの失策でストップ。９回先頭でピーターズにソロを浴びてノーヒットノーランも逃していた。試合後は「ここ最近いい調子で来ていたので、自信を持って投げること、とにかくストライクゾーンに思い切り投げていきました。また去年に続き９回にやられたので野球は難しいなと思う。また練習して最後までいけるように頑張ります」と話していた。

今季は試合前時点で１３試合に登板し、７勝４敗、防御率２・５２。１０度のＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマークするなど、安定した投球を続けている。