NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務める俳優の仲野太賀（33）が今月14日、ゆかりの兵庫県朝来市・和田山ジュピターホール大ホールで行われたトークショーに登壇した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin朝来」。同市には、第21話「風雲！竹田城」（5月31日）で主人公・羽柴小一郎が“ほぼ無血開城”し、自身初の城代となった竹田城跡がある。この日、仲野も初見学した。同回においては、竹田城主・太田垣輝延に扮した父で俳優の中野英雄との本格的な親子初共演も実現した。

2006年、日本城郭協会選定による「日本100名城」の一つに。雲海に覆われれば、まさに“空に浮かぶ城”。「天空の城」「日本のマチュピチュ」の異名もある。

ポスタービジュアルの話題になり、小一郎が風車を持っていることについて、仲野は「（兄弟の故郷）中村には“風の国”“風の村”みたいな裏設定がありまして。オープンセットの色々な場所に風車を置いたり、洗濯物を干したり、草花が揺れたり。風を感じる演出を大事にしていました。ポスタービジュアルの撮影の時、美術部のチーフの方が“あるよ”と裏から風車を出してきてくれたんです」。ドラマ序盤、風車が印象的に用いられた理由を明かした。

昨年6月の撮入から1年。「時計の針を巻き戻し、クランクインの前の自分にアドバイスを送るとしたら？」の質問には「もっと台詞を練習しろよ、と言いたいですね。あまりにも噛むから（織田信長役の小栗）旬さんに“次、噛んだら切腹”と言われたこともあります。時代劇の台詞は本当に難しくて、口の筋肉の動きと合わない時があるんです」と苦笑していた。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。