静岡市内で今月、女児が車に一時閉じ込められ熱中症で救急搬送されていたことが１９日、市消防局への取材でわかった。

原因はキーを車内に置いたまま意図せず施錠してしまう「インロック」だったといい、同消防局は「大人が先に降りた後、子どもも一緒に降りたか確認して」と呼びかけている。

１４日午前１１時４５分頃、静岡市清水区の住宅から「自宅の駐車場の車にインロックがかかり、娘が閉じ込められた」と１１９番があった。救急隊が駆けつけ、車の窓ガラスを割って約１５分後に救出。女児は市内の病院に搬送され、中程度の熱中症と診断された。

一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）によると、２０２４年８月の１か月間でインロックによって、子どもやペットが車内に残された事案は全国で５４件。そのうち緊急性が高いと判断してドアガラスを割るなどしたのは７件だった。

近年は、電子通信で施錠・解錠する「スマートキー」が普及しているが、キーを車内に残したまま外に出て、残された子どもやペットが内側からロックをかけてしまうこともあるという。

子どもが車内に閉じ込められたケースでは熱中症で命を落とした例もあり、市消防局救急課の担当者は「夏場にインロックがかかり、車内に人が取り残されれば命にかかわる。まず１１９番に連絡して」と呼びかけている。