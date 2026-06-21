米イラン、21日協議へ　バンス副大統領がスイスへ出発　イランはホルムズ海峡の再封鎖を宣言

アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタンは、スイスで21日に協議が行われると発表し、アメリカのバンス副大統領は協議に参加するためスイスに向けて出発しました。

一方、イランはホルムズ海峡の再封鎖を宣言していて、協議への影響が懸念されます。

アメリカ・バンス副大統領：

核問題やレバノンの停戦問題について、進展が見られることを期待している。

バンス副大統領は出発に先立ち、イランの核開発問題に加え、レバノンでの停戦をめぐる協議でも進展を目指す考えを強調しました。

アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書を発効させていて、今後60日間の交渉期間の中でイランが保有する濃縮ウランの扱いや、核開発問題などについて最終合意を目指します。

仲介国パキスタンの外務省は、技術的な協議が“21日にスイス”で行われると発表していて、イランの代表団は20日に、スイスに到着しています。

こうした中イラン軍事当局は20日、イスラエル軍によるレバノン南部への駐留や攻撃は覚書を交わした際の約束違反だとして、ホルムズ海峡を再び封鎖すると宣言しました。

イラン側は、イスラエルに対し停戦履行を求める責任はアメリカ側にあると主張していて、覚書発効後、初めてとなる協議への影響が懸念されます。