■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）

【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

チュニジア代表（FIFAランク54位）との第2戦を迎えるサッカー男子日本代表（同17位）の先発メンバーが発表された。

GKには鈴木彩艶（23）。DFには初先発の板倉滉（29）と冨安健洋（27）。オランダ戦に続き伊藤洋輝（27）が入った。MFは、堂安律（28）、中村敬斗（25）ら。伊東純也（33）と田中碧（27）がW杯初先発となった。FWには上田綺世（27）で、15日のオランダ戦から4人を入れ替えた布陣となった。また初戦で左ひざを負傷した久保建英（25）は、欠場となった。

日本時間15日に行われたオランダ代表（同8位）との初戦。スコアレスで折り返した日本は、後半立ち上がりに先制されたものの、中村敬斗（25）のW杯初ゴールで1−1の同点に。19分、オランダに勝ち越しゴールを許した日本だが、終了間際に途中出場の小川航基（28）のヘディングシュートが鎌田大地（29）に当たってゴールイン、ギリギリで同点に追いつき、2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点「1」を取った。

【日本代表スタメン】

【GK】

鈴木彩艶

【DF】

板倉滉

伊藤洋輝

冨安健洋

【MF】

田中碧

堂安律

中村敬斗

伊東純也

鎌田大地

佐野海舟

【FW】

上田綺世