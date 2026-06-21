森保ジャパン チュニジア戦のスタメン発表！オランダ戦から4人入れ替え、伊東純也＆田中碧が先発【北中米W杯】
■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）
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チュニジア代表（FIFAランク54位）との第2戦を迎えるサッカー男子日本代表（同17位）の先発メンバーが発表された。
GKには鈴木彩艶（23）。DFには初先発の板倉滉（29）と冨安健洋（27）。オランダ戦に続き伊藤洋輝（27）が入った。MFは、堂安律（28）、中村敬斗（25）ら。伊東純也（33）と田中碧（27）がW杯初先発となった。FWには上田綺世（27）で、15日のオランダ戦から4人を入れ替えた布陣となった。また初戦で左ひざを負傷した久保建英（25）は、欠場となった。
日本時間15日に行われたオランダ代表（同8位）との初戦。スコアレスで折り返した日本は、後半立ち上がりに先制されたものの、中村敬斗（25）のW杯初ゴールで1−1の同点に。19分、オランダに勝ち越しゴールを許した日本だが、終了間際に途中出場の小川航基（28）のヘディングシュートが鎌田大地（29）に当たってゴールイン、ギリギリで同点に追いつき、2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点「1」を取った。
【日本代表スタメン】
【GK】
鈴木彩艶
【DF】
板倉滉
伊藤洋輝
冨安健洋
【MF】
田中碧
堂安律
中村敬斗
伊東純也
鎌田大地
佐野海舟
【FW】
上田綺世