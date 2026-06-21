親知らずの腫れ、自然には治らない？ 受診のタイミングと腫れているときの注意点【医師解説】

「親知らずが腫れているけど、そのうち自然に治るかもしれない」と様子をみている方も多いのではないでしょうか？ しかし、親知らずの腫れを放置すると、思わぬリスクにつながることがあります。そこで、親知らずが腫れる原因や放置するリスク、受診のタイミングなどを、練馬関町かんけ歯科・矯正歯科の菅家先生に聞きました。

監修歯科医師：

菅家 康介（練馬関町かんけ歯科・矯正歯科）

日本大学歯学部歯学科卒業。東京大学大学院医学系研究科外科学専攻修了。東京大学医学部附属病院助教や三井記念病院での勤務を経て、練馬関町かんけ歯科・矯正歯科を開業。幅広い世代が安心して通える歯科医院を目指し、精密検査による正確な診断と再発予防に重点を置く。歯科ドックなど予防にも力を入れ、生涯にわたる健康維持をサポートしている。日本口腔外科学会認定医、日本口腔科学学会暫定認定医。医学博士。

編集部

親知らずの腫れが自然に治まることもあるのでしょうか？

菅家先生

体の免疫力によって一時的に症状が治まることはありますが、それを「治った」と考えるのは危険です。炎症の根本的な原因が残っていれば、また腫れがぶり返す可能性が高いといえます。一度症状が落ち着いたとしても、問題が解消されたわけではないので注意が必要です。

編集部

そうすると、親知らずが腫れた場合はすぐに歯科医院を受診したほうがいいのですね。

菅家先生

はい。まずは専門家の指示を仰ぐことが大切です。ご自身で判断してしまうと、思わぬ重症化を招く恐れがあります。とくに痛みが強い場合や、腫れが顔や首にまで広がっている場合は緊急性が高いため、早めの受診が必要です。

編集部

親知らずが腫れているときにやってはいけないこと、避けるべきことはありますか？

菅家先生

腫れているときに血流がよくなると、症状が悪化しやすくなります。そのため、長時間の運動やアルコールの摂取は避けたほうがよいでしょう。また、腫れているときに無理に強く磨くと歯ぐきが傷ついてしまい、かえって症状を悪化させる原因になります。気になるからといって指で触ったり、押したりするのもよくありません。炎症を広げないためにも、安静を心がけることが大切です。

※この記事はメディカルドックにて＜親知らずの腫れは抜歯が必要？ 放置して悪化した場合のリスクなどを歯科医が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。