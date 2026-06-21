元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。16歳下の妹の夫との対面が実現したことを明かした。

14日の放送で「俺は6月9日、名古屋で手羽先を食ってるはずです」と告白。その理由は主演舞台などがあり、しばらく会えていなかった名古屋在住の妹と会うためだとしていた。

この日、「この間のラジオで、おそらく僕は9日、名古屋で手羽先を食べているでしょう、なんて話をしたんですね。妹に会いに」とした上で「東海道新幹線乗って、妹に会いに行きましたよ」と明かした。

「1年半、2年ぶりぐらい会ったのかな」と松岡。「手羽先を（食べた）。初めてお会いした旦那様とヘコヘコ食べましたよ。“おお、この人は俺の義理の弟になるのか”なんて思いながらね」と義理の弟となる妹の夫との初対面を振り返った。

「次の日も妹夫婦も早いってことで、2時間ぐらい、2時間半ぐらいか。いろんな話をして“じゃあ、これから幸せになってな”なんて言って。お酒もいい感じに入って」とした。

「でもさ、6時から食って、8時半に終わっちゃったわけよ。“どうしよう俺”ですよ。“あれ？”って言って。いつも俺、新幹線口の方に泊まるんだけど、今回逆の方に泊まってたのね。でもまたヘコヘコ新幹線口の方まで歩いて行って、新幹線口の方にあるいつも行く立ち飲み屋があるんですね。そこに行って」と回顧。さらにホテルの近くに居酒屋でビールを1杯だけ飲んで、この日は終わったことを明かした。

松岡は小学校の頃、両親が離婚。その後、父が再婚。16歳離れた異母妹がいることをテレビで明かしている。さらに、その妹の名前も「まゆ」さんであることをこのラジオでも明かしていた。