6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』に俳優のソン・ジュンギがプレゼンターとして出演し大歓声が巻き起こった。

【映像】「40歳に見えない！」ソン・ジュンギ現在の姿

ソン・ジュンギは、2008年に俳優としてデビュー。『太陽の末裔〜Love Under The Sun〜』や『ヴィンチェンツォ』など数々の人気作に出演し、甘いマスクと確かな演技力で人気を集め、来年放送予定のドラマ『ラブクラウド』に出演することが決まっている。私生活では2023年にイギリス出身の女性と結婚し、二児のパパになったことも話題に。

この日、ソン・ジュンギは『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』のフィナーレを飾る大賞を発表するプレゼンターとして登場。ステージに立つ前にMCから名前を呼ばれただけで会場からは熱い反応が上がり、凛々しく美しいスーツ姿、そして和やかな笑顔で観客を魅了した。

「会場の熱気が伝わってきます」と興奮した様子で話しながらも、ファンに向けて優しく手を振るキュートな一面も見せたソン・ジュンギ。受賞者を発表するだけでなく、MCを務めたSUPER JUNIORのイトゥクと親しげに話したり、大賞であるGrandを受賞したATEEZにさりげなく花束を渡したりと、何気ない振る舞いからはベテランの余裕も感じさせた。

視聴者からは、「ソンジュンギ若々しいな」「40歳に見えない！」「若い」「スタイルすごい」「ソンジュンギかっこいい」「若すぎない？」と40歳とは思えないビジュアルに注目が集まった。（『SEOUL MUSIC AWARDS』／ABEMA K-POPチャンネル）