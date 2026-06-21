W杯通算1000試合のメモリアルマッチ

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦する。

試合に先立ってスタメンが発表され、オランダ戦から4人が変更となった。

初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに名を連ねた。初戦にボランチで出場したMF鎌田大地とともに、シャドーに入ると見られる。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビ。3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場する。前日練習で不在だった久保とFW町野修斗がベンチ外となった。

4年前のカタールW杯では第2戦コスタリカ戦を0-1で手痛い敗戦。チームはDF板倉滉、長友佑都を中心に選手ミーティングを行い士気を高めてきた。森保監督も「前回の経験を今回は結果を持って経験を活かせるようにチームとして全力でパフォーマンスする、全力で勝利を掴みにいく」と意気込んでいた。勝てば決勝トーナメント進出が近づく一戦。今大会初勝利を目指す戦いが始まる。（FOOTBALL ZONE編集部）