ひょこっとお顔をのぞかせる仕草がかわいい！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年6月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ
登場時期：2026年6月19日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全3種（プー、ティガー、ピグレット）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
“ひょこ”っと顔をのぞかせて、いつも見守ってくれる姿に癒やされる”ひょこぴょこ ぬいぐるみ”に、ディズニーから『くまのプーさん』が登場。
首を傾げたポーズが愛嬌満点で、そばに置いておきたくなる存在です！
プー
両手を顔に沿え、首を傾げたポーズがかわいい「プー」
ひょこっと顔をのぞかせるような姿で、いつも持ち主を見守ります☆
ティガー
トラのぬいぐるみ「ティガー」も、かわいくひょこっと顔出し。
こちらを見つめる姿に癒やされる、キュートなぬいぐるみです！
ピグレット
「プー」と仲良しの「ピグレット」も”ひょこぴょこ ぬいぐるみ”に登場。
つぶらな瞳で見つめられると、優しい気持ちになれそうです☆
ひょこっとお顔をのぞかせる、キュートなぬいぐるみシリーズに「プー」たちが仲間入り。
セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみは、2026年6月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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