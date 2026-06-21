セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年6月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみ

登場時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（プー、ティガー、ピグレット）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

“ひょこ”っと顔をのぞかせて、いつも見守ってくれる姿に癒やされる”ひょこぴょこ ぬいぐるみ”に、ディズニーから『くまのプーさん』が登場。

首を傾げたポーズが愛嬌満点で、そばに置いておきたくなる存在です！

プー

両手を顔に沿え、首を傾げたポーズがかわいい「プー」

ひょこっと顔をのぞかせるような姿で、いつも持ち主を見守ります☆

ティガー

トラのぬいぐるみ「ティガー」も、かわいくひょこっと顔出し。

こちらを見つめる姿に癒やされる、キュートなぬいぐるみです！

ピグレット

「プー」と仲良しの「ピグレット」も”ひょこぴょこ ぬいぐるみ”に登場。

つぶらな瞳で見つめられると、優しい気持ちになれそうです☆

ひょこっとお顔をのぞかせる、キュートなぬいぐるみシリーズに「プー」たちが仲間入り。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ひょこぴょこ ぬいぐるみは、2026年6月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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