【W杯2026】本田圭佑、チュニジア戦直前の現地で「槙野、、」 ほっこりショットに反響
元サッカー日本代表の本田圭佑が21日、自身のXを更新。直前に控えた日本対チュニジア戦を前に、現地での“ほっこり”ショットを公開した。
【写真】真剣な竹内涼真と対照的！チュニジア戦直前の現地での槙野
本田は「槙野、、なにがそんなに面白い？」と写真を添えて投稿。ファンからは「解説前からおもろすぎ（笑）」「竹内涼真はめっちゃ真剣なのに（笑）」「いい関係ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
■日本テレビ
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP』午前10時25分〜11時30分
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦 試合直前SP』午前11時45分〜午後0時30分
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美
【写真】真剣な竹内涼真と対照的！チュニジア戦直前の現地での槙野
本田は「槙野、、なにがそんなに面白い？」と写真を添えて投稿。ファンからは「解説前からおもろすぎ（笑）」「竹内涼真はめっちゃ真剣なのに（笑）」「いい関係ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
■日本テレビ
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP』午前10時25分〜11時30分
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦 試合直前SP』午前11時45分〜午後0時30分
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美