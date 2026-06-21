お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。プライベートの飲み会で遭遇した“スター”について語った。

芸能界で交友関係が広まったかと問われ、岩井は「でも一般の友達が多いですね」と回答した。相方の澤部佑は「でも一般の友達、おじさんに誘われて行ったら錦野さんがいたんだっけ」と話を振った。

岩井は「そうですね」とうなずき「昔から凄い仲いい友達がいるんですよ。その人が“きょう紹介したい人がいる”って」イタリア料理店に呼び出されたという。

「行ったら、錦野旦さんがこうやってワインこうやって（グラスを回しながら）。“えっ！？錦野さん！？”って」と仰天。それまで面識はなかったとした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「スターめちゃくちゃいい人だったでしょう」と続けると、「めちゃくちゃいい人」と岩井。「“ここの店はカモがうまいんだ。カモ食え”って言われて。コースの牛かカモで、カモを選ばそうとしてくるんで、僕は牛を選んだ」と話して笑わせた。

加藤は「カモ食えよ！」とツッコミを入れた。