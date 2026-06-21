暑い日に、大型犬のために桶に水をためてあげたら…？大型犬が水風呂を堪能する光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万7000回再生を突破。「気持ち良さそう」「ずっと見ていたい」といった声が寄せられています。

【動画：暑い日、大型犬を『水風呂』に入れた結果→10分後に『もう出ているかな』と見に行くと…まさかの光景】

大型犬を水風呂に入れたら…

YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「メイ」ちゃんが水風呂に入った時の様子です。ある暑い日、ご家族はメイちゃんが涼めるように、大きめの桶に水を入れてあげたそう。メイちゃんが水をゴクゴク飲みながら待っているうちに、桶の中は水でいっぱいに。

さっそくメイちゃんを水風呂に入れてみたところ、桶の中でぐるぐる回って「どうしたらいいの？」と戸惑っている様子だったとか。そこでご家族が「お座りしな」と声をかけながらお尻を押さえて、水の中で座らせたら…？

気持ち良さそうな姿が可愛すぎる

その瞬間に、メイちゃんは気持ち良さそうな表情に！ご家族が手で水をすくって体にかけてあげると、「最高～っ」というようにニコニコしていたそう。ものすごく幸せそうな姿が可愛くて、見ているこちらまで笑顔になります。

しばらくするとメイちゃんは「そろそろ出ようかな？」と立ち上がったのですが、「やっぱり、もうちょっと入っていよう」と再びお座り。よほど水風呂が気に入ったようなので、ご家族は好きなだけ入らせてあげることに。

全然水風呂から出ない！？

10分後、まだメイちゃんは気持ち良さそうに水風呂に浸かっていました。さらに10分経つと「さすがにもう出ようかな？」と立ち上がったのですが、またもや「もうちょっとだけ…」と座り直したので、ご家族は思わず笑ってしまったそう。

なんとそれから10分経っても、メイちゃんは水風呂に入り続けていたとか！そして「もう出るで。いつまで入ってるの？」と声をかけたら、ようやく出てきたそうです。30分以上水風呂を堪能し、大満足のメイちゃんなのでした。

この投稿には「うっとりするお顔が可愛い」「極楽極楽って言ってそうですね」「見ていて涼しくなりました」といったコメントが寄せられています。

メイちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。