出張で3日間、海外へ行くことになった飼い主さん。「玄関で待ってなくて大丈夫だからね」と伝えると……。とても寂しそうな顔を見せるわんこの反応がSNSで大反響！記事執筆時点で39万回以上も再生され、「かわいすぎて涙出ました」「寂しかったね」などの声が寄せられています。

【動画：出張で海外へ行くため、犬に『玄関で待ってなくても大丈夫』と伝えた結果→寂しい顔をして…感動的な『3日ぶりの再会』】

3日間、出張が決まった飼い主さん

TikTokアカウント「@basement_ayako」さまは、飼い主さんと柴犬・長三郎くんの日常を紹介しているアカウントです。

ある日、飼い主さんが3日間、海外へ出張に行くことが決まった際、それを長三郎くんに報告することに。

「3日間、離れ離れなんだよ」「待たなくて大丈夫だからね、玄関でね」と飼い主さんが伝えると……

言葉を正確に理解できずとも、なんとなく空気感で察しているのか、とても寂しそうな表情を見せたという長三郎くん。「待っててね」と言われて、さらに落ち込むような表情をしていたそうです。

寂しそうな表情が切ない

飼い主さんと、しばらく離れ離れになってしまうと察した様子の長三郎くん。悲しみを埋めるため、ここぞとばかりに甘えてきたのだとか。

しかし、飼い主さんに寄りかかっても、胸元を撫でてもらっても、やっぱりどこか浮かない表情。

こうして、長三郎くんは飼い主さんを見送ることになったのでした--。

3日後

あれから3日後、ついに飼い主さんが帰宅する日！

何度も飼い主さんの足元に駆け寄ってきては体をすり寄せ、再び部屋を一周ぐるっと回り、飼い主さんの元へと戻ってくる、を繰り返していたという長三郎くん。

あまりにも切なげな声で何度もお出迎えし続ける長三郎くんの様子には、TikTokユーザーからも「可愛すぎてずっと抱きしめたい」「おもちゃ持ってきて甘え声可愛すぎる」「この耳がペタって嬉しくてしょうがないって感じだいすき」などの声が殺到しました！

そんな甘えん坊で飼い主さんが大好きな長三郎くん。彼の愛おしくて可愛らしい日常は、TikTokアカウント「@basement_ayako」さまで紹介されています。

長三郎くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@basement_ayako」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。