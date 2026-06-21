堀ちえみ、安田大サーカスの団長安田＆クロちゃんと空港で遭遇「久々のスリーショット！」

タレントの堀ちえみが20日に自身のアメブロを更新。お笑いトリオ・安田大サーカスの団長安田とクロちゃんに偶然会ったことを報告した。

この日、堀は「羽田空港到着！」と切り出し「安田大サーカスの、団長とバッタリ！！！びっくりした」と空港で団長に偶然会ったことを報告。団長安田らは学園祭のゲストとして北海道へ向かう途中だったといい、その場にいなかったクロちゃんについて「そのへんをウロウロしているらしいです」「クロちゃんを探せ！」とつづった。

その後「クロちゃん捕獲」というタイトルでブログを更新し「クロちゃんと会えました やったッ お久しぶりです！」と無事に再会できたことを報告。「一時期、クロちゃんのアメブロに、ハマりまくって読んでました笑笑」と明かした。

続けて、団長安田とクロちゃんとの「久々のスリーショット！」を公開し「団長が命名、『ちえみ大サーカス』わっしょい！わっしょい！WA・ショイ！」と楽しげなやりとりがあったことを紹介。「お互いに今日は北海道で頑張ろうね〜」とエールを送った。

最後に、別行動のHIROにも触れ「HIROくんも、頑張ってね」「また会いたいな」とメッセージを送り「HIROandHORIで、ツーショット写真撮ろう」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。