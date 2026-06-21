笠戸ブレイブスター新たな舞台に向け決起集会 今シーズンからSB1リーグで戦う
昨シーズン、1部リーグ昇格を果たした下松市を拠点とする社会人女子バスケットボールチーム＝笠戸ブレイブスター。
新シーズンが始まるのを前に19日、下松市で決起集会が開かれました。
下松市の国民宿舎 大城で行われた決起集会には選手や監督、それにスポンサー企業などおよそ40人が集まりました。
また、1部リーグへの昇格をかけた入れ替え戦で勝利し、今シーズンはアマチュア最高峰の舞台＝SB1リーグで戦います。
チームはリーグ戦4位以内を目標に掲げていて、選手たちは新たな舞台への意気込みを語りました。
木村美月 新キャプテン
「誰よりも熱いプレーでバスケットを楽しみます！」
また新たに5人の選手が加わりました。
このうち、矢原 百華 選手、藤井 心咲 選手、守田 日向子 選手は地元、下松市の出身。
3人とも久保中学校バスケ部の同級生で高校・大学は別の進路を歩みましたが地元で再びチームメートとしてプレーすることになりました。
守田選手
「今の先輩たちのようになりたい、笠戸でプレーしたいと思い地元に帰ってきました。3ポイントシュートを決めきれるように頑張りたい」
笠戸ブレイブスターが戦うSB1リーグは、6月27日、秋田県から始まります。