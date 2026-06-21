昨シーズン、1部リーグ昇格を果たした下松市を拠点とする社会人女子バスケットボールチーム＝笠戸ブレイブスター。



新シーズンが始まるのを前に19日、下松市で決起集会が開かれました。



下松市の国民宿舎 大城で行われた決起集会には選手や監督、それにスポンサー企業などおよそ40人が集まりました。





粘り強い守備からの素早い攻撃への切り替えが持ち味の笠戸ブレイブスターは昨シーズン、社会人女子バスケットボールの西日本2部リーグで全勝優勝。また、1部リーグへの昇格をかけた入れ替え戦で勝利し、今シーズンはアマチュア最高峰の舞台＝SB1リーグで戦います。チームはリーグ戦4位以内を目標に掲げていて、選手たちは新たな舞台への意気込みを語りました。木村美月 新キャプテン「誰よりも熱いプレーでバスケットを楽しみます！」また新たに5人の選手が加わりました。このうち、矢原 百華 選手、藤井 心咲 選手、守田 日向子 選手は地元、下松市の出身。3人とも久保中学校バスケ部の同級生で高校・大学は別の進路を歩みましたが地元で再びチームメートとしてプレーすることになりました。守田選手「今の先輩たちのようになりたい、笠戸でプレーしたいと思い地元に帰ってきました。3ポイントシュートを決めきれるように頑張りたい」笠戸ブレイブスターが戦うSB1リーグは、6月27日、秋田県から始まります。