【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 5ー1 スウェーデン代表（日本時間6月21日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】オランダのサイド攻撃に守備崩壊の瞬間

スウェーデン代表が守備の弱点を露呈した。オランダ代表の強力なサイド攻撃に翻弄され、同じ形で失点を重ねる展開に。ファンからも厳しい指摘が相次いでいる。

スウェーデンは日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でオランダと対戦した。初戦のチュニジア代表戦で5ー1と快勝していたスウェーデンだったが、この日は立ち上がり早々の失点から守備が崩壊する。

5分、左サイドを突破されると、ゴール前でFWブライアン・ブロビーに押し込まれて先制点を献上。さらに17分には、今度は右サイドから崩され、再びブロビーにネットを揺らされた。

迎えた47分にも同様の形で失点する。途中出場のMFクリセンシオ・サマーフィルにハーフスペースへ侵入されると、オーバーラップしたDFデンゼル・ダンフリースがフリーの状態でグラウンダーのクロス。これにFWコーディ・ガクポが合わせ、3点目を奪われた。

このゴールシーンについてDAZNで解説した遠藤保仁氏（元日本代表）は「いい崩しでしたね。狙い通りじゃないですか3点とも」とオランダの攻撃を評価。一方で「3点とも同じような形。監督から注意はあったはずですが、人数は足りているので、もう少し集中力や予測が必要。3点とも同じ形でやられるのは厳しい」とスウェーデンの対応の甘さを指摘した。

するとSNSのファンたちも「なんでこんなにサイド弱いの」「ダンフリースに誰もついてないやん」「全部同じパターンじゃねーかよ」「3点ともこの形」「学ばないスウェーデン」「さすがに酷すぎる」といった声が並んだ。

なおスウェーデン代表はその後も失点を重ねて、1ー5で敗戦。6月26日に行われる第3節では日本代表と対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）