◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 チュニジア―日本（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本―チュニジア戦のスタメンが発表された。１６日に就任したばかりのチュニジア、ルナール監督は前日会見で「日本は規律のある強いチーム。だからこそ我々は新しいスピリットで、一体感を持って戦わなくてはならない」と話していた。チュニジアは過去日本戦で１勝５敗となっている。

７回目の出場で初の決勝トーナメント出場を目指すチュニジアは、初戦のスウェーデン戦（１４日）で１―５で大敗。ラムシ前監督を解任し、「白い魔術師」の異名を持つ新指揮官・ルナール氏が指揮を執る。主将のＭＦスヒリ（フランクフルト）は「新しい監督の下、前を向いていかなくてはならない」と誓っていた。

アフリカ予選では９勝１分けで２位ナミビアに勝ち点１３もの大差をつけて、１位通過。２２得点、無失点と本来は堅守を売りとなっている。

先発は以下の通り。守護神のシャマフからダハメンに替えたほか、初戦から３人を入れ替えた。スヒリらが先発に名を連ねた。

ＧＫダハメン（スファクシアン）、アブディ（ニース）、タルビ（ロリアン）、レキク（マリボル）、ブロン（セルベット）、バレリ（ヤングボーイズ）、メジブリ（バーンリー）、スヒリ（フランクフルト）、スリマン（ノリッジ）、トウネクティ（セルティック）、サード（ハノーバー）