6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にクォン・ウンビが出演。情熱的なステージで会場に集まったファンを盛り上げた。

【映像】大胆衣装で激しいダンス！スタイル抜群のクォン・ウンビ

クォン・ウンビは2014年にガールズグループ・Ye-Aのメンバーとしてデビュー。2018年にオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーに。2021年のグループ活動終了後はソロで活動しており、俳優としても注目を集めている。近年では、韓国を代表する夏フェス『WATERBOMB』でのセクシーなステージが話題になった。

この日The Best Awardを受賞したクォン・ウンビは、ナポレオンベスト風の衣装で登場。パフォーマンスでは、まずソファに座っていたかと思うとメガネを艶めかしく外し、ポニーテールをなびかせながらステージへと歩いていき、「Door」がスタート。人差し指を口元に持っていく印象的な振り付けや芯のあるまっすぐな歌声、ジャジーなサウンドで会場はショーのような雰囲気に。

「Hello Stranger」では、男性ダンサーに持ち上げられながら美しく舞い、ウエストが覗く衣装で大胆に体を反らす振りと、情熱的なパフォーマンスを繰り広げていく。見る人を捉えて離さない強い目力や体に手を添わせるダンスなど、パワフルかつセクシーな彼女の魅力を最大限に生かしたステージで会場を盛り上げた。

視聴者からは、「ウンビ姉さん綺麗」「衣装すごい！」「メロメロです」「大胆衣装」「ダンサーも含めてメロいですわ」「セクシー」「色気ありすぎ」「すごいスタイル」など、ステージの世界観に魅了された声が集まった。（『SEOUL MUSIC AWARDS』／ABEMA K-POPチャンネル）