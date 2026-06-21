◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 チュニジア―日本（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦でチュニジアと戦う。

初戦は強豪オランダと２―２の引き分け。第２戦は過去７度のＷ杯で１勝３分け３敗と“鬼門”となっているが、ここで勝ち点３を積み、１次リーグ突破に前進したい。

Ｗ杯通算１０００試合目の節目となる一戦の先発が発表され、初戦から４人を変更。伊東純也、板倉滉、冨安健洋、田中碧が抜てきされた。

なお初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英と、前日の練習を体調不良で欠席したＦＷ町野修斗がベンチ外。２戦目は２４人で戦うことになった。

以下が森保ジャパンの先発メンバー。

◆オランダ戦先発

▽ＧＫ 鈴木彩艶

▽ＤＦ 板倉滉 伊藤洋輝 冨安健洋

▽ＭＦ／ＦＷ 田中碧 堂安律 中村敬斗 伊東純也 鎌田大地 佐野海舟 上田綺世