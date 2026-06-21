【Ｗ杯】久保建英、町野修斗の２人がベンチ外 久保は左膝負傷 町野は前日体調不良で練習欠席 ２４人でＷ杯通算１０００試合目のチュニジア戦に挑む
◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 チュニジア―日本（２０日、モンテレイ競技場）
【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦でチュニジアと戦う。
初戦は強豪オランダと２―２の引き分け。第２戦は過去７度のＷ杯で１勝３分け３敗と“鬼門”となっているが、ここで勝ち点３を積み、１次リーグ突破に前進したい。
Ｗ杯通算１０００試合目の節目となる一戦の先発が発表され、初戦から４人を変更。伊東純也、板倉滉、冨安健洋、田中碧が抜てきされた。
なお初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英と、前日の練習を体調不良で欠席したＦＷ町野修斗がベンチ外。２戦目は２４人で戦うことになった。
以下が森保ジャパンの先発メンバー。
◆オランダ戦先発
▽ＧＫ 鈴木彩艶
▽ＤＦ 板倉滉 伊藤洋輝 冨安健洋
▽ＭＦ／ＦＷ 田中碧 堂安律 中村敬斗 伊東純也 鎌田大地 佐野海舟 上田綺世