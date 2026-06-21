全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）カップシリーズの第16戦「グレート・アメリカン・ゲッタウェイ400」が日本時間16日に開催された。

【実際の映像】リムまで脱落！ストレートでまさかの光景

レース終盤、ファイナルステージの105周目に衝撃的なアクシデントが発生。62号車のケーシー・メアーズの右前タイヤが突如として脱輪し、コース上にリムまで転がるまさかの事態に、中継の放送席が騒然となる一幕があった。

アクシデントは、各マシンが激しいトップ争いに向けてペースを上げるファイナルステージの序盤に起きた。突如、画面に映し出されたのは一本のタイヤ。実況を務める野村達也氏は「おっとタイヤが転がっている」「タイヤが外れてしまった」と驚きを隠せない様子で叫んだ。

脱輪した主は、62号車のシボレーを駆るベテランのケーシー・メアーズ。メアーズのマシンは右フロントのホイールを完全に喪失し、火花を散らしながらかろうじてトラック上を滑走していた。野村氏が「62号車のケーシー・メアーズの右の前タイヤが外れた」「コーションが発生しました」と状況を伝えると、画面にはコース脇のウォール際でむなしく静止したタイヤと、無残に変形したホイールのアップが映し出された。

これを見た解説のジャック・アマノ氏は「リムが破壊されちゃってますね」と驚きの声をあげた。さらに、野村氏から「どういう状況で外れたんでしょうか」と問われると、アマノ氏は「ブレーキが壊れてホイールを壊したか、ブレーキが熱持ってホイールが壊れたか」と推測。しかしその後、メアーズがトラック外側のウォールにヒットした衝撃でタイヤが脱輪したことが分かると、野村氏も「ウォールにヒットして、外れてしまいました」とアクシデントの瞬間を振り返った。

この予期せぬトラブルにより、コース上にはすぐさまイエローコーションが導入される事態となった。なお、このレースでメアーズは105周でリタイアとなり36位という結果に終わっている。優勝を飾ったのは、終盤のトップ争いを制したデニー・ハムリンだった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）