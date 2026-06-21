◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦を迎える。

初戦は強豪オランダに２―２と引き分け。第２戦は、過去７度のＷ杯で１勝３分け３敗と“鬼門”だが、ここで勝ち点３を積めば、１次リーグ突破に前進する重要な一戦だ。試合前のインタビューで主将のＤＦ板倉滉は「非常に引き締まった思い。自分たちはどれだけこの２戦目が大事かは共有している」と強調すると「あとは自信を持ってピッチの上でやるだけ」と気を引き締めた。

同組のオランダ―スウェーデンの一戦は、オランダが５―１で大勝。１次リーグ１位通過を目指すためには勝利は絶対で、なおかつ複数得点も求められる。勝ち点３への思いを問われた板倉は「相手も同じ気持ち。この試合にかける気持ちは一緒。相当難しい試合になると思うし、非常にタフなゲームになるが、試合が終わったときに自分たちが勝ち点３を取れるように準備してきたものを出すだけ」と話した。