「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

サッカー日本代表のスタメンが発表され、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ堂安律（２８）＝Ｅフランクフルト＝らが名を連ねた。初戦のオランダ戦から４人変更。左膝の負傷で欠場となったＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝が担っていた右シャドーの位置は、ＭＦ伊東純也（ゲンク）が入りそうだ。

初戦から新たに、冨安、板倉、田中、伊東が先発入りした。ボランチが３人で鎌田の左シャドー起用が予想される。

世界ランキング１７位の日本は、初戦で同８位のオランダ相手に終盤に追いつく劇的ドローで勝ち点１を獲得。１次リーグ突破の“安全圏”となる勝ち点４に到達するために、同４５位のチュニジアを是が非でも下したい。

森保一監督（５７）は「オランダ戦で選手が非常に良いプレーをしてくれたが、誰も満足していない。チュニジアは監督も代わって、非常にモチベーション高く、死に物狂いで戦ってくる。そのメンタリティに受け身にならず、我々もモンテレイで勝利するために相手よりも強い気持ちを持って、我々が前進していくんだという気持ちの準備が必要」と意気込んでいた。

スタメンは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ冨安健洋（アヤックス）、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）

▽ＭＦ佐野海舟（マインツ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、田中碧（リーズ）、堂安律（Ｅフランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、中村敬斗（スタッド・ランス）

▽ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）